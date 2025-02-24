نتائج التعداد السكاني 2025 بالعراق والأبعاد السياسية والاقتصادية للتعداد

أعلنت الحكومة العراقية في 24 فبراير 2025 عن النتائج النهائية لأول تعداد سكاني شامل يجرى في البلاد منذ ما يقرب من أربعة عقود، أظهر التعداد أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة، مقارنة بتقديرات غير رسمية في عام 2009 أشارت إلى 31.6 مليون نسمة.

نتائج التعداد السكاني 2025

أشارت البيانات إلى أن 70.2% من سكان المناطق الفيدرالية يعيشون في المناطق الحضرية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 84.6% في إقليم كردستان، يعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التحضر خاصة في الإقليم.

التركيبة السكانية

بلغ عدد الأسر في العراق 7,898,588 أسرة بمتوسط حجم للأسرة يصل إلى 5.3 فرد، توزع السكان بين 22,784,062 ذكور (50.1%) و22,623,833 إناث (49.8%).

الخصائص الاقتصادية والتعليمية

أظهرت النتائج أن 46% من سكان إقليم كردستان نشطون اقتصاديًا مقارنة بـ41.6% في المناطق الفيدرالية، كما بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 93% في الإقليم، مقابل 88% في بقية أنحاء العراق.

البنية التحتية والخدمات

تفوقت المناطق الفيدرالية في معدلات ملكية المنازل والوصول إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء الحكومية، مقارنة بإقليم كردستان.

الأبعاد السياسية والاقتصادية للتعداد

يعتبر هذا التعداد خطوة حاسمة في تعزيز التخطيط المستقبلي وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات، وأشار وزير التخطيط محمد تميم إلى أن البيانات ستسهم في تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين الأوضاع في البلاد.

التحديات السابقة

يذكر أن العراق لم يتمكن من إجراء تعداد شامل منذ عام 1987 بسبب الحروب والخلافات السياسية، تم تأجيل التعداد عدة مرات مما جعل هذا الإنجاز ذا أهمية خاصة في تاريخ البلاد.

الخطوات المستقبلية

مع اكتمال هذا التعداد تتطلع الحكومة العراقية إلى استخدام هذه البيانات في صياغة سياسات تنموية مستدامة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

التعداد السكاني يكشف زيادة سكان العراق إلى 46.1 مليون.