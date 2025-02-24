باقي كم يوم .. موعد صرف المعاشات لشهر مارس وحقيقة تبكيرها بمناسبة رمضان

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعد صرف المعاشات شهر مارس المقبل، فقد أوضحت الجهات المختصة المصرية بان الموعد الخاص بصرف المعاشات سوف يتوافق مع بداية شهر رمضان الكريم، وسوف يتم إيداع جميع المبالغ المالية المخصصة من الوزارة المالية المصرية لجميع المواطنين والمواطنات من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس

ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان الكريم، عن حقيقة موعد صرف المعاشات لشهر مارس قبل رمضان، فقد أوضحت الجهات المختصة المصرية، بان لا يوجد حقيقة حول هذا الأمر على الإطلاق، وان صرف المعاشات سوف يكون في اليوم الأول في الشهر الميلادي، وعلى أن يتم إيداع جميع المبالغ المالية المخصصة من الوزارة في هذا الشهر، بالإضافة إلى انه أيضا قد أوضحت الجهات المختصة بان في حالة وجود تبكير لموعد الصرف سوف يتم الإعلان الفوري عنها من خلال المواقع الرسمية فقط.

جدول شرائح المعاشات لشهر مارس

أوضحت الجهات المختصة عن مبلغ الصرف من شريحة إلى أخرى وذلك فيما يخص الجدول الخاص بالهيئة الخاصة للعمل، وذلك لتوضيح كافة المعاشات لجميع المواطنين المصريين قبل البدء في الصرف.، وعلى أن يتمثل في الأتي وهو: