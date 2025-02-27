هنصوم 30 ولا 29 يوم؟.. موعد شهر رمضان 2025 مواعيد الصلاة في أول يوم 

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد شهر رمضان 2025، حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر الهجرية التي ينتظرها المسلمين كل عام في مختلف الدول العربية كل عام، حيث يعتبر هذا الشهر هو شهر العبادات والطاعات، لذا يحرص المسلمين خلال هذا الشهر التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والذكر، لذلك سنوضح لكم الموعد خلال هذا المقال.

موعد شهر رمضان المبارك 2025

مع اقتراب انتهاء شهر شعبان بدأ الكثير من المسلمين حول العالم يبحثون عن موعد شهر رمضان 2025 الذي سيكون مباشرةً بعد شهر شعبان، وفي هذا السياق فإن موعد شهر رمضان المبارك سيكون في الأول من شهر مارس 2025، حيث يتوافق في هذا اليوم التاريخ الهجري و الميلادي، ليكون غرة رمضان في اليوم ذاته، ولكن اليوم النهائي سيتم تحديده بشكل رسمي من خلال تأكيد رؤية هلال رمضان في نهاية شهر شعبان، وبناءً على ذلك فإن إجابة سؤال هل رمضان 29 ولا 30؟ ستكون بناءً على الدولة التي ترى هلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا للحسابات الفلكية الحالية يولد شهر رمضان الساعة 2:47 فجرًا يوم 28 فبراير، ويظل مرئي بعد غروب الشمس لمدة 37 دقيقة، وبالطبع هناك اختلاف بسيط بين المحافظات المصرية سواء بزيادة أو نقصان ثلاث دقائق.

مواعيد الصلاة أول يوم رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الصلوات في أول شهر رمضان وهي كالآتي: