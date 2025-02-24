تردد قناة وناسة عبر “نايل سات وعرب سات”

تردد قناة وناسة يبحث عنه الكثير من عشاق الأعمال الطفولية والكرتونية الأكثر من رائعة، فيما أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة من مختلف الدول العربية، وعلى مدار الأعوام الماضية احتفظت بمكانتها الكبيرة بتقديم محتوى أكثر من مميز ورائع، ويمكنك التعرف على تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة

قم بتنزيل تردد قناة وناسة عبر نايل سات، وتابع محتوى الأطفال المضحك على مدار اليوم، وفقًا للبيانات التالية:-

استقبل القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة 11470.

استقطاب قناة وناسة عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة وناسة عرب سات

ويسهل قيامك بتنزيل تردد قناة وناسة عرب سات على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

استقبل تردد قناة وناسة على العرب سات.

تردد قناة وناسة 11270.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

استقبل تردد قناة وناسة معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

أغاني قناة وناسة أطفال

أما عن الأغاني التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة وناسة على نايل سات وعرب سات، كما يلي:-