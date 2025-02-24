الحكومة العراقية تصدر بيان هام حول قانون التقاعد الموحد وتعديل السن لـ 63 عامًا

في ظل التطورات التي تتم على قانون التقاعد الجديد داخل دولة العراق، فخاطب رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، عطوان العطواني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مخالفة قانونية تم رصدها في تطبيق قانون التقاعد الموحد، بما يشمل ذلك إحالة الموظف عند بلوغه سن الستين، إلا أنه يتم العمل إحالته عند سن الستين، مطالبًا بإعادة النظر مرة أخرى في هذه المادة، والقيام بتعديلها أو إرسال تفسير حول ذلك.

تعديل سن التقاعد الموحد

وناشد “العطواني” مجلس الوزراء، بتعديل سن التقاعد الموحد إلى مكان عليه في السابق ليصبح 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا، ليأتي هذا الطلب بتصويت عدد كبير من أعضاء اللجنة، وأفاد بأن السبب في ذلك يعود إلى الاستفادة لأقصى مدى من خبرة الموظف في مختلف التخصصات وبكافة الجهات المتنوعة التي يعمل فيها، فيما تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل العمل على تطبيق قانوني تقاعدي عادل خلال الفترة القادمة.

توجيهات مجلس الوزراء العراقي

وفي سياق متصل، قام رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، بزيارة مقر هيئة التقاعد العامة داخل بغداد، ليصدر بعض التوجيهات الهامة التي من بينها إطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدي لجميع مستفيدي الجيش العراقي السابق، وذلك قبل قدوم عيد الفطر المبارك، مع استكمال الوجبة السادسة بعد ذلك مباشرة، حتى يتم العمل على غلق هذا الملف بشكل جذري، نظير العمل على صرف الفروقات المالية التي تشمل عدد كبير من جرحى القوات الأمنية، والعمل على تشكيل لجنة مخصصة لحصر أسرى حرب 1991 حتى يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقاعد.