تردد قناة أون دراما ON drama الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة أون دراما ON drama من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم العديد من المحتوى الدرامي، وكذلك المسلسلات الرمضانية الحصرية التي لم يتبق على إذاعتها سوى أيام قليلة، ناهيك عن عرضها لمجموعة كبيرة من البرامج الفنية والثقافية الرائعة، مما حظيت على إثرا ذلك بمتابعة كبيرة بمختلف دول العالم، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة.

تردد قناة أون دراما ON drama الجديد

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على تردد قناة أون دراما ON drama الجديد، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي فهو النايل سات.

تردد قناة أون دراما “11861”.

استقطاب القناة فهو “رأسي”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تحديث تردد قناة أون تايم درما الثاني

أما عن المعلومات الأخرى التي يمكنك معرفتها عند تحديث التردد الجديد لقناة أون تايم دراما، فعيك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة “11747”.

الاستقطاب الخاص بالقناة “رأسي”.

معامل الترميز لقناة أون تايم دراما “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

خطوات تثبيت قناة أون دراما على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات قناة أون دراما على القمر الصناعي سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-