يا ترى إيه النتيجة؟.. خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة جنة مصر 2025 ومواعيد الإعلان عن القرعة العلنية القادمة

شهدت محركات البحث الساعات الماضية ارتفاع مستمر حول طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة جنة مصر 2025 التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاصة أن فترة التقديم كانت قد انتهت شهر ديسمبر الماضي، ومع إعلان الوزارة عن مجموعة من أسماء الفائزين في عدد من المحافظات ازداد البحث عن باقي النتائج وهذا ما سنوضح لكم خلال هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة جنة مصر 2025

بإمكان جميع المواطنين من الاستعلام عن نتيجة قرعة جنة مصر 2025 من خلال السير على مجموعة من الخطوات، وهذه الخطوات كما هي متمثلة على النحو التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

حدد المشروع الذي ترغب الاستعلام عنه وهو “مشروع جنة مصر 2025”.

حدد الفئة المستهدفة سواء من العملاء العاديين أو أصحاب الهمم.

الضغط على أيقونة “كشوفات الفائزين” من الضغط على خيار تنزيل.

البحث عن اسمك في القائمة التي قمت بتحميلها.

مواعيد إعلان القرعة العلنية المقبلة

تم تحديد موعد إعلان نتائج قرعة الأراضي والوحدات السكنية بمختلف المشروعات، وهذه المواعيد كما هي متمثلة على النحو التالي:

في محافظة القاهرة سيتم الإعلان عن نتائج قرعة جنة مصر يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025.

في مدينة برج العرب سيتم الإعلان عن قرعة الأراضي يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025.

ما الفئات المستهدفة من مشروع جنة مصر؟

يستهدف هذا البرنامج أصحاب الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، حيث تعتبر قرعة جنة واحدة من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان الاجتماعي، وذلك لأنها تقدم وحدات سكنية من خلال دفع المواطنين الأقساط على فترات طويلة وحتى تناسب الوضع المالي للعديد من المواطنين.

ويأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بكل أبناء الشعب المصري الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا يلجؤون إلى التقديم على الوحدات السكنية في جنة أكتوبر.