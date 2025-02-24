اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025 على الموقع الرسمي الان

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، نظير أن هذا البرنامج يُساهم في تلبية احتياجات المواطنين داخل محافظات العراق، بالإضافة إلى أن البرنامج يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة أمام كافة المتقدمين والمقبولين بالبرنامج، فيما يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراقية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أن تتقدم إلى منصة مظلتي في بداية البحث.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة المنح.

فيما ستتأهل بعدها من القيام باختيار رقم الوجبة أو الدفعة التي عليها الدور.

حتى تتمكن من تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

مع قيامك بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في النهاية.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق؟

وعن الشروط المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-