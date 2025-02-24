تردد قناة MBC دراما مصر الجديد 2025 لأحلى مسلسلات رمضان

تردد قناة MBC دراما مصر من أكثر الترددات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك التي يزداد فيه عمليات البحث بشكل كبير حول القنوات الفضائية التي تقوم بنقل المسلسلات الرمضانية ما بين المصرية والعربية، ناهيك عن البرامج الفنية التي من المتوقع إذاعتها على هذه الشاشة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة MBC دراما مصر

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد قناة MBC دراما مصر، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

بينما ترددها فهو 11470.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة MBC مصر دراما الثاني

ويمكن التعرف على التردد الأخر لقناة MBC مصر دراما، وفقًا للبيانات التالية:-

قمر صناعي أخر للقناة “العرب سات”.

تردد جديد فهو “11270”.

استقطاب القناة يكون “عمودي”.

نظير أن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

خطوات تثبيت تردد قناة MBC على القمر الصناعي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تثبيت التردد الجديد لقناة MBC دراما مصر، وفقًا لما يلي:-