بأعلى جودة HD.. تردد قناة MBC مصر دراما الجديدة لمشاهدة مسلسلات رمضان 2025

شهدت الساعات الأخيرة تصدر تردد قناة MBC مصر دراما لمحركات البحث، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق القناة الجديدة، التي تأتي استعدادًا لعرض باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية المميزة خلال شهر رمضان 2025، وتوفر القناة محتوى درامي متنوع، يعرض عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة MBC مصر دراما الجديدة

أطلقت مجموعة MBC رسميًا قناتها الجديدة MBC مصر دراما، التي ستخصص بثها لعرض مجموعة مميزة من المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان 2025، لمتابعة المسلسلات والبرامج الحصرية بجودة HD ودون انقطاع، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة MBC مصر دراما على القمر الصناعي Eutelsat E7WA

التردد: 12467H

إشارة البث: 8PSK DVB-S2

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

تردد قناة MBC مصر دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

أبرز المسلسلات المعروضة على قناة MBC مصر دراما في رمضان 2025

تصدرت قناة MBC مصر دراما مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلانها عن عرض ثمانية مسلسلات حصرية خلال الموسم الرمضاني، وهي: