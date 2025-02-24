بأعلى جودة HD.. تردد قناة MBC مصر دراما الجديدة لمشاهدة مسلسلات رمضان 2025

شهدت الساعات الأخيرة تصدر تردد قناة MBC مصر دراما لمحركات البحث، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق القناة الجديدة، التي تأتي استعدادًا لعرض باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية المميزة خلال شهر رمضان 2025، وتوفر القناة محتوى درامي متنوع، يعرض عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة MBC مصر دراما الجديدة
أطلقت مجموعة MBC رسميًا قناتها الجديدة MBC مصر دراما، التي ستخصص بثها لعرض مجموعة مميزة من المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان 2025، لمتابعة المسلسلات والبرامج الحصرية بجودة HD ودون انقطاع، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:
تردد قناة MBC مصر دراما على القمر الصناعي Eutelsat E7WA
- التردد: 12467H
- إشارة البث: 8PSK DVB-S2
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة البث: HD
تردد قناة MBC مصر دراما على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة البث: HD
أبرز المسلسلات المعروضة على قناة MBC مصر دراما في رمضان 2025
تصدرت قناة MBC مصر دراما مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلانها عن عرض ثمانية مسلسلات حصرية خلال الموسم الرمضاني، وهي:
- مسلسل سيد الناس – بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين.
- مسلسل العتاولة 2 – بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.
- مسلسل المداح – أسطورة العهد – بطولة حمادة هلال.
- مسلسل منتهى الصلاحية – بطولة محمد فراج وياسمين رئيس.
- مسلسل أشغال شقة جدًا – بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.
- مسلسل إش إش – بطولة مي عمر وماجد المصري.
- مسلسل نص الشعب اسمه محمد – بطولة عصام عمر ورانيا يوسف.
- مسلسل 80 باكو – بطولة هدى المفتي ومحمد لطفي.