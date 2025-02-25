قمة الأسبوع.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك 2025 والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2025-2024، حيث يسعى كل فريق من خلال تلك المواجهة تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي، ويدخل البارسا تلك المواجهة بطموح مرتفعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية، مستغلًا فريق البارسا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وذلك من أجل تسهيل مهمة لقاء العودة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025

من المقرر إنطلاق اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025 على ملعب مونتجويك الأولمبي معقل الفريق البرشلوني، ويكون هذا اللقاء في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، بينما يكون في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

من المقرر عرض اللقاء على مجموعات قنوات بي إن سبورت القطرية وهي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني، وأيضًا يتم بث المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية المشفرة.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام برشلونة

من المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من الآتي: