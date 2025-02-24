نهلة رمضان تكشف تفاصيل معاناتها مع النزيف المتكرر رحلة البحث عن العلاج تحت متابعة وزارة الرياضة للعلاج المتخصص🩺

نهلة رمضان تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد متابعة وزارة الرياضة كشفت نهلة رمضان، بطلة رفع الأثقال، عن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد توجيه وزير الشباب والرياضة بمتابعة وضعها الصحي وتقديم الرعاية اللازمة لها، وأوضحت البطلة المصرية أنها تخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف الأطباء المختصين، ونوضح إليكم التفاصيل الكاملة حول معاناه نهلة رمضان من الإصابة والتي تكون بطلة في رفع الأثقال لنرى معكم التفاصيل الكاملة حول البطلة.

معاناة طويلة مع المرض

في تصريحات تلفزيونية، أوضحت نهلة رمضان أنها تعاني من نزيف متكرر من الفم منذ 12 عامًا، حيث يصل النزيف إلى خمس مرات يوميًا، مما يؤثر بشكل كبير على حياتها اليومية وأشارت إلى أنها كانت تمارس رياضة رفع الأثقال رغم هذه الحالة الصحية، حيث استمرت في التدريب حتى أثناء حدوث النزيف، مما زاد من الضغط عليها، خاصة أن النزيف يؤثر على الأعصاب.

رحلة البحث عن التشخيص والعلاج

أوضحت نهلة أنها تلقت عدة تشخيصات طبية مختلفة، ويُرجح معظم الأطباء أن السبب يعود إلى أمراض مناعية، ومع مرور الوقت أصبح الوضع أكثر تعقيدًا لعدم توفر علاج واضح لحالتها كما أكدت أنها تتابع حالتها الصحية مع أطباء مختصين في الإسكندرية، حيث يقومون بإجراء الفحوصات اللازمة، وأبلغوها بإمكانية السفر للعلاج بالخارج إذا استدعت حالتها ذلك.

لا تزال نهلة رمضان تواصل رحلتها مع العلاج، وسط دعم من أسرتها والمقربين منها، في انتظار الوصول إلى حل طبي يساعدها في التعافي واستعادة حياتها بشكل طبيعي.