أجمل عبارات ورسائل التهنئة لشهر رمضان المبارك 2025: معايدات رمضانية للأهل والأصدقاء وأدعية لاستقبال الشهر الفضيل – تبادلوا أجمل الكلمات وبطاقات المعايدة الآن🌙

أجمل التهاني والعبارات لشهر رمضان المبارك 2025 يحل علينا شهر رمضان المبارك حاملًا معه الخير والبركة، فهو شهر الرحمة والمغفرة، حيث تتجلى فيه أروع قيم التآخي والتسامح، ويحرص المسلمون في كل مكان على تبادل أجمل التهاني والتبريكات احتفالًا بقدوم هذا الشهر الفضيل في هذا المقال، نستعرض معكم أجمل التهاني والعبارات الرمضانية التي يمكنكم مشاركتها مع الأهل والأصدقاء والأحباب عبر الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي.

أجمل عبارات التهنئة بقدوم شهر رمضان

🔹 اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبارك لنا في أيامه ولياليه، وأعنا على صيامه وقيامه، كل عام وأنتم بخير.

🔹 تهنئة من القلب بمناسبة شهر الرحمة والغفران، أسأل الله أن يكتب لكم فيه القبول، ويجعل لكم في كل دعاء استجابة، رمضان كريم!

🔹 بمناسبة حلول رمضان المبارك، أسأل الله أن يرزقكم فيه الخير والبركة، وأن يتقبل أعمالكم وطاعاتكم، رمضانكم مبارك وسعيد.

🔹 اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لكل مذنب، ورحمة لكل مهموم، واستجابة لكل دعاء، رمضان مبارك على الجميع!

🔹 أهنئكم بحلول أعظم شهور السنة، وأسأل الله أن يملأ حياتكم بالنور والإيمان، وأن يجعل أيامكم مليئة بالخيرات، رمضان كريم!

رسائل تهنئة رمضانية للأهل والأصدقاء

💌 أرسل إليكم أطيب التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يجعله شهر الخير والبركة عليكم وعلى أحبائكم. كل عام وأنتم بخير!

💌 رمضانكم طاعة وعبادة، وأيامكم مليئة بالسعادة، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، رمضان مبارك!

💌 مبارك عليكم الشهر الفضيل، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أتم الصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير.

💌 بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة، أبعث لكم أجمل الأمنيات بأن يكون شهرًا مليئًا بالطاعات والمسرات، رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم.

أجمل دعاء لاستقبال شهر رمضان

🌙 اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وارزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وتقبل صيامنا وقيامنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة بصحة وسعادة.

🌙 اللهم أهلَّ علينا رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام.

🌙 اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، واغفر لنا ذنوبنا، واشملنا برحمتك، وبلغنا ليلة القدر ونحن في أتم الصحة والعافية.

بطاقات تهنئة رمضان 2025

يمكنكم أيضًا إرسال بطاقات معايدة رمضانية تحتوي على أجمل التهاني، مثل:

“رمضان كريم، جعله الله شهر خير وبركة عليكم وعلى أحبابكم، وتقبل فيه طاعاتكم وأعمالكم الصالحة.”

“مع حلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يرزقكم فيه الطمأنينة والسعادة، وأن يجعلكم من عتقائه من النار.”

“رمضانكم نور وطاعة، أسأل الله أن يرزقكم فيه القبول، ويملأ قلوبكم بالسعادة والإيمان، كل عام وأنتم بخير.”

شهر رمضان هو شهر المحبة والتواصل، حيث يتبادل الجميع التهاني والدعوات الطيبة، لذلك لا تفوتوا الفرصة في إرسال رسائل التهنئة لمن تحبون، ونشر الأجواء الروحانية المليئة بالمودة والتسامح رمضان كريم عليكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير.