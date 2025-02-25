“قبل شهر رمضان”.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق حسب “آخر تحديث”

أسعار السلع الأساسية تختلف حسب أصناف السلع الغذائية في مصر، حيث مقارنة بالأسعار السابقة ووفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع تشهد استقرار ملحوظ، ولكن في مع دخول شهر رمضان قد تشهد بعض السلع ارتفاع ملحوظ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب من قبل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق 2025

تختلف أسعار السلع الأساسية باختلاف الأماكن، ولكن هذا الاختلاف ليس كبير، وتلك الأسعار كما هي متمثلة على النحو التالي:

كيلو الأرز المعبأ حوالي 33.46 جنيه.

وكيلو الفول وصل إلى 55.09 جنيه.

بينما الكيلو الواحد من الدقيق المعبأ وصل إلى 25.82 جنيه.

واللتر الواحد من زيت عباد الشمس وصل إلى 93.56 جنيه.

بينما كيلو السكر المعبأ وصل إلى 34.4 جنيه.

الكيلو الواحد من المكرونة وصل سعره إلى 27.01 جنيه.

لتر زيت الذرة وصل سعره إلى حوالي 108.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ وصل إلى 60 جنيه.

كيلو الأرز السائب سعره 26.94 جنيه.

بينما كيلو الفول سعره 50 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض وصل إلى 123.4 جنيه، بينما سعر كيلو الجبن الرومي 259.72 جنيه.

سعر كيلو اللبن السائب 32.3 جنيه.

أسباب انخفاض السلع الأساسية

تحدث علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، في أحد البرامج التلفزيونية أن أسعار السلع شهدت انخفاض عن شهر أبريل الماضي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%، وذلك يرجع إلى سياسات التسعير السليم، وليس بسبب خفض قيمة السلعة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية حريصة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال توفير منافذ بيع أهلا رمضان في جميع المحافظات المصرية، وهذا بالطبع يجبر العديد من التجار على خفض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك.