هتخزني كل حاجة في ثواني.. أسرع طريقة لعمل تفريزات رمضان 2025 لإعداد الإفطار بسرعة.. الطريقة دي هي الأفضل لتخزين الطماطم

مع اقتراب شهر رمضان بدأ العديد من ربات البيوت البحث عن طريقة عمل تفريزات رمضان، وذلك لأنه لا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سواء أيام قليلة، لذلك تحرص عدد كبير من الأمهات تحضير العديد من الأكلات من خلال تخزينها في الفريزر، خاصة أن من المتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار الخضروات والعديد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل تفريزات رمضان 2025

تعتبر الطماطم من أهم تفريزات رمضان 2025، لذلك سنوضح لكم على النحو التالي:

طريقة تفريز الطماطم

قومي بشراء كمية الطماطم المناسبة.

ضعي الطماطم داخل الخلاط واخلطيها جيدًا حتى تصبح ناعمة.

ضعي الطماطم المطحونة في وعاء وقومي بوضعها على النار حتى يصبح القوام ثقيل.

بعدما تنتهي عملية التسبيك اتركي الطماطم حتى تبرد.

ضعي الطماطم في أكياس تخزين محكم الإغلاق ثم وضعها في الفريزر.

كيفية تفريز الجزر؟

يعتبر الجزر من أكثر الخضروات التي تضيف نكهة إلى الأكلات، لذا تلجأ العديد من الأمهات إلى تفريز الجزر لاستخدامه في رمضان على بعض الأكلات، حيث يمكن تفريز الجزر من خلال السير على الخطوات التالية:

تقشير الجزر بشكل جيد.

اغسلي الجزر جيدًا ويتم تقطيع إلى أحجام متساوية.

وضع قطع الجزر في أكياس ووضعها في الفريزر.

طريقة تفريز البازلاء والفاصوليا

تعتبر الفاصوليا والبازلاء من أشهر الأكلات التي يتناولها العديد من الأشخاص والتي دائمًا تقوم ربات البيوت بتفريزه، وذلك يتم من خلال السير على الخطوات التالية: