“تم تفعيل حسابك يا زول”.. رابط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 ONB APK

في إطار التطور التكنولوجي التي يشهده العالم، قام بنك أمدرمان الوطني بإطلاق خدمة جديدة تتمثل في إمكانية فتح حساب بنكي أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، نظير أن البنك يعتبر من أهم وأكبر البنوك العاملة في الدولة السودانية، وهو يقدم الكثير من الخدمات والمعاملات المصرفية المختلفة، كذلك فإنه يُتيح تطبيق أوكاش من أجل التسهيل على العملاء في إنهاء خدماتهم، وفي مقال اليوم سنتعرف معًا على إجراءات القيام بفتح الحساب دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

تتمثل أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب بنك أمدرمان الوطني أمام كافة العملاء السودانيين في جميع أنحاء دول العالم، وفقًا لما يلي:-

على الشخص المتقدم الذهاب إلى موقع بنك أمدرمان الوطني الرسمي.

فيما يمكنهم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

مع اختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

ويتطلب منهم إدخال كافة المعلومات الخاصة بفتح الحساب في الخانات المخصصة لذلك.

رفع المستندات المطلوبة والخاصة بفتح الحساب.

مع النقر في نهاية فتح الحساب على أيقونة “إرسال”.

تحميل تطبيق أوكاش

أما بالنسبة لتطبيق أوكاش، فإنه أصبح من السهل تحميله على مختلف إصدارات الهواتف سواء الأندرويد أو الأيفون، وفقًا للخطوات التالية:-