رواتب المتقاعدين في العراق.. سلم الرواتب وموعد الصرف

ينتظر شريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس 2025 الموافق مع الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها من قبل وزارة المالية وبالتصويت من مجلس النواب، وعليه سنتعرف معًا على سلم الرواتب الجديد وموعد الصرف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين

بعد أن وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، وبزيادة وصلت إلى 100 ألف دينار، فإن سلم رواتب المتقاعدين جاء على النحو الأتي:-

زاد رواتب المتقاعدين من 450 ألف لـ 550 ألف دينار عراقي.

فيما بلغ الراتب نحو 600 ألف بعد أن كان 500 ألف دينار عراقي.

فيما زاد الراتب من 650 ألف لـ 750 ألف دينار عراقي.

بالإضافة إلى أن الراتب زاد لـ 800 ألف بعد أن كان بـ 700 ألف دينار.

وفي حالة تجاوز الراتب لمليون دينار عراقي فلا يُطبق عليهم الزيادة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

ووفقًا للمواعيد المعتادة لصرف الرواتب، فإن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوافق يوم الخميس القادم الموافق 27 من شهر فبراير 2025، نظرًا لأن يوم 1 من الشهر الميلادي يوافق عُطلة الرسمية في الدولة العراقية، بالإضافة إلى أن المواعيد يتم الإعلان عنها قبل موعد الصرف الرسمي بساعات قليلة، بحيث يتعرف عليها كافة المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حتى يتعرف عليها المتقاعدين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، كما يلي:-