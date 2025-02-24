“تفعيل حسابك يا زول بسرعة”.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين من بيتك على موقع bankofkhartoum

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك العاملة في الدولة السودانية، حيث إن البنك يوفر الكثير من الخدمات والمعاملات المصرفية وأصبح من السهل إمكانية القيام بفتح حساب داخل البنك أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، نظير مجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

تتمثل أبرز الخطوات الهامة لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

أن تنتقل لموقع بنك الخرطوم “من هنا“.

قم بالنقر على “فتح حساب جديد”.

فيما سيتطلب منك كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل سواء المقيم أو المغترب.

كما يمكنك الموافقة على شروط وضوابط البنك المفروضة.

حتى تتمكن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع تلقي رسالة نصية بفتح حساب بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم الآن

وجاءت أبرز الشروط الخاصة بفتح الحساب بنك الخرطوم، والحصول على كافة الخدمات والمميزات التي يوفرها البنك، وفقًا لما يلي:-