“تفعيل حسابك يا زول بسرعة”.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين من بيتك على موقع bankofkhartoum

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“تفعيل حسابك يا زول بسرعة”.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين من بيتك على موقع bankofkhartoum
فتح حساب بنك الخرطوم

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك العاملة في الدولة السودانية، حيث إن البنك يوفر الكثير من الخدمات والمعاملات المصرفية وأصبح من السهل إمكانية القيام بفتح حساب داخل البنك أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، نظير مجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

تتمثل أبرز الخطوات الهامة لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

  • أن تنتقل لموقع بنك الخرطوم “من هنا“.
  • قم بالنقر على “فتح حساب جديد”.
  • فيما سيتطلب منك كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل سواء المقيم أو المغترب.
  • كما يمكنك الموافقة على شروط وضوابط البنك المفروضة.
  • حتى تتمكن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعميل المتقدم.
  • مع تلقي رسالة نصية بفتح حساب بنك الخرطوم.
"تفعيل حسابك يا زول بسرعة".. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين من بيتك على موقع bankofkhartoum
“تفعيل حسابك يا زول بسرعة”.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين من بيتك على موقع bankofkhartoum

شروط فتح حساب بنك الخرطوم الآن

وجاءت أبرز الشروط الخاصة بفتح الحساب بنك الخرطوم، والحصول على كافة الخدمات والمميزات التي يوفرها البنك، وفقًا لما يلي:-

  • لابد من عمل إيداع بما لا يقل عن 10 ألاف جنيه.
  • لابد من أن تكون هي المرة الأولى لفتح حساب داخل بنك الخرطوم.
  • يجب أن يصل الحد الأدنى للعميل إلى 18 عامًا.
  • أن يكون حامل للجنسية السودانية حتى يحق له فتح حساب داخل بنك الخرطوم.
  • الموافقة على سياسة خصوصية البنك.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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