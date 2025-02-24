الطماطم بـ 3 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

تشهد أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق استقرار ملحوظ في ظل استقرار الأسعار، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الخضروات تشهد انخفاض في الأسعار مثل الطماطم والبصل والبطاطس، ومع اقتراب شهر رمضان بدأ العديد من المواطنين يذهبون لشراء الخضروات من أجل تخزينها لأن من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع خلال شهر رمضان المبارك، لذلك جميع الأسعار سنوضحها لكم في هذا المقال.

أسعار الخضروات اليوم

تطرح الخضروات في العديد من الأماكن مثل الأسواق والمعارض والباعة الجائلين، وهذه الأسعار وفقًا لآخر تحديث:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 3 إلى 5 جنيه.

كيلو البصل الأحمر يتراوح بين 10 إلى 15 جنيه، بينما سعر كيلو البصل الأبيض القديم 20.

كيلو البطاطس يتراوح بين 8 إلى 10 جنيه.

سعر كيلو الثوم الأخضر يتراوح بين 20 إلى 30 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الخيار بين 15 إلى 20 جنيه.

بينما كيلو الفلفل يتراوح بين 20 إلى 30 جنيه، وهذا الاختلاف بسبب النوع والصنف.

كيلو الباذنجان الكوبي سعره يتراوح بين 8 إلى 10 جنيه.

كيلو الباذنجان العروس يتراوح سعره بين 15 إلى 20 جنيه.

بينما كيلو البسلة سعره يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه.

كيلو الفاصوليا الخضراء يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه.

وصل كيلو الليمون إلى 20 جنيه.

بينما متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيه.

متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيه.

كيلو البطاطا يتراوح بين 7 إلى 12 جنيه.

كيلو القلقاس سعره يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه.

متوسط أسعار الكوسة اليوم يتراوح بين 10 إلى 15 جنيه.

بينما يتراوح سعر الجزر الأصفر 10 إلى 12 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم