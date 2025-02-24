تردد قناة وناسة نايل سات 2025 وعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية التي لاقت شعبية كبيرة في الدول العربية، حتى أن القناة تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية، وكذلك الأغاني المميز والأناشيد الدينية الرائعة، بالإضافة إلى غيرها من المحتوى الطفولي الأكثر من مميز، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة نايل سات 2025

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم تنزيل تردد قناة وناسة على النايل سات بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

القمر الصناعي نايل سات.

تردد وناسة 11430.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطاب وناسة أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة “5/6”.

تردد قناة وناسة عرب سات

والتردد الأخر لقناة وناسة التي يمكنك معرفته والقيام باستقباله، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي عرب سات.

تردد وناسة أطفال 11270.

معامل الترميز لقناة وناسة 27500.

استقطاب وناسة أطفال عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

طريقة تثبيت قناة وناسة نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة على نايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-