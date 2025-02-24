تردد قناة وناسة نايل سات 2025 وعرب سات بجودة عالية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة وناسة نايل سات 2025 وعرب سات بجودة عالية
لـولـو المحبــوبة :: تحديث تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات الجديد 2025 واستمتع بأجمل المغامرات الرائعة انت وأطفالك

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية التي لاقت شعبية كبيرة في الدول العربية، حتى أن القناة تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية، وكذلك الأغاني المميز والأناشيد الدينية الرائعة، بالإضافة إلى غيرها من المحتوى الطفولي الأكثر من مميز، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة نايل سات 2025

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم تنزيل تردد قناة وناسة على النايل سات بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • تردد وناسة 11430.
  • بينما معامل الترميز 27500.
  • استقطاب وناسة أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة “5/6”.

تردد قناة وناسة عرب سات

والتردد الأخر لقناة وناسة التي يمكنك معرفته والقيام باستقباله، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

  • القمر الصناعي عرب سات.
  • تردد وناسة أطفال 11270.
  • معامل الترميز لقناة وناسة 27500.
  • استقطاب وناسة أطفال عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

طريقة تثبيت قناة وناسة نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة على نايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-

  • قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر.
  • ثم يتم بعدها النقر على “التوليف اليدوي”.
  • بعد ذلك قم بإدخال بيانات القناة المتمثلة في التردد والقمر الصناعي والإستقطاب.
  • مع النقر على أيقونة “بحث”.
  • ليتم الإنتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل قناة وناسة.
  • حتى تتمكن من تحميل قناة وناسة أطفال على جهازك الرسيفر.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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