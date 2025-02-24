سعر الذهب يُفاجئ الجميع الان في  محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الملحوظ على مدار الفترة الماضية، ليعود إلى الثبات مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر فبراير 2025، فيما أن ذلك جاء عقب أخر ارتفاع بلغ قيمته نحو 125 جنيه للجرام الواحد على مدار الشهر الماضي، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

وفقًا لأخر تحديث لشعبة الذهب في التعاملات اليومية، كما نص على النحو الأتي:-

سجل سعر الذهب من عيار 24 نحو 4743 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

نظير وصول سعر الذهب عيار 21 لـ 4150 جنيهًا للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية أو الضريبة.

أما بالنسبة لسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3557 جنيهًا للجرام بدون المصنعية.

بالإضافة إلى أن سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 2767 جنيهًا.

نظير وصول سعر الجنيه في التعاملات اليومية لـ 33200 جنيه.

سبب ارتفاع الذهب في محلات الصاغة خلال الفترة القادمة

ويعود سبب الارتفاع المفاجئ إلى الحركة الكبيرة بالذهب العالمي، بما وصلت لأعلى مستوى له على مدار الفترة الماضية، خاصة وأن الذهب المحلي يعتمد على الذهب العالمي بشكل كبير، نظير ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وعليه فإن التوقعات تُشير إلى ارتفاع جديد على أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة القادمة، وخاصة مع أواخر شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر المبارك، التي يزداد فيه الطلب على الذهب.