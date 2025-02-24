سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. شوف الفراخ وصلت كام

سعر كرتونة البيض اليوم من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك التي يحتاج إلى مثل هذه السلع الأساسية، فضلاً عن أن بوابة الأسعار المحلي والعالمي الخاضعة لمجلس الوزراء تقوم بتحديثات مستمرة لكافة الأسعار المعنية بالدواجن وكذلك البيض، وسنتعرف معًا على سعر الكرتونة الواحدة وكيلو الدواجن خلال السطور التالية.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض إلى 162 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

فيما أن سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ نحو 166 جنيهًا للكرتونة.

فيما تراوح سعر البيض من الأحمر والأبيض من 5 لـ 6.5 جنيه للبيضة الواحدة.

أسعار الفراخ اليوم

أما عن أسعار الفراخ في مختلف المنافذ والمحلات المعنية ببيع الدواجن بمختلف أنواعها، نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع داخل معارض أهلاً رمضان، وفقًا لما يأتي:-