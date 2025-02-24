الفراخ البيضاء وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم استقرار ملحوظ في الأسواق، ولكن في بعض الأسواق تشهد أسعار الدواجن اختلاف بسيط في السعر، وذلك يرجع إلى اختلاف المركز والمدينة، ولكن بوجه عام وإلى الآن مازال هناك استقرار في أسعار الدواجن، حيث حسب تصريحات مدحت زنتوت، أحد أصحاب المزارع في الغربية قال “هناك ثبات في الأسعار، وذلك يعود إلى زيادة المعروض وزيادة الطلب في الأسواق”.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

كل يوم يتساءل المواطنين عن أسعار الدواجن والبيض، وذلك لأن تلك الوجبات الأساسية، لذا سنوضح أسعارها على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم يتراوح بين 78 إلى 120 جنيه.

بينما كيلو الدواجن البلدي يتراوح سعره بين 110 إلى 160 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل اليوم إلى 91 جنيه.

كيلو الدواجن البلدي في المزرعة يتراوح سعره بين 100 إلى 101 جنيه.

أسعار أجزاء الدواجن

وصل سعر كيلو الوارك الطازج روستي إلى حوالي 130 جنيه.

سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي بلغ نحو 280 جنيه.

سعر كيلو دبوس الدجاج وصل إلى حوالي 140 جنيه.

بلغ سعر الكيلو ونصف من الدجاج البلدي نحو 293 جنيه.

أسعار البيض

يختلف سعر البيض بناءً على نوعه، حيث هناك بيض بلدي وهو أعلى في السعر وبيض أحمر وهو أقل في السعر، وهذه الأسعار كما هي متمثلة على النحو التالي:

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 146 في المزارع، وعندما يصل إلى المستهلك يصبح سعره 155 جنيه.

بينما سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 146 جنيه، وتباع إلى المستهلك بسعر 155 جنيه.

بينما كرتونة البيض البلدي سعرها وصل إلى 170 جنيه.

وهذه الأسعار هي أسعار اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025 حسب ما هو معلن من قبل الجهات المعنية.