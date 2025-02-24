فــي ثواني.. فتح حساب بنك الخرطوم على الرابط الرسمي بالرقم الوطني فقط

مازال الكثير من العملاء يبحث عن طريقة أمنة ومضمونة لفتح حساب داخل بنك الخرطوم، حيث إن هذه الخدمة توفر الوقت والجهد اللازم وكذلك التسهيل على العملاء في إنهاء كافة الخدمات المصرفية من أي مكان وفي دقائق معدودة، حتى أن فتح الحساب البنكي يتضمن الموقع الرسمي وكذلك تطبيق بنكك الإلكتروني، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم على الموقع الرسمي، فعليك اتباع الأتي:-

أن تذهب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

فيما قم بتسجيل الدخول إلى حساب جديد.

مع اختيار إلى خدمة فتح حساب.

قم بملء كافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إدخالك إلى الرقم الوطني أو رقم جواز السفر بعد ذلك.

فيما ستتأهل من رفع المستندات المطلوبة.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.

حتى يتم مراجعة الطلب الخاص بفتح الحساب البنكي.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بفتح حساب بنك الخرطوم، أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-