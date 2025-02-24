الحكومة العراق تحذر المواطنين بعدم الخروج من المنازل وتعطل الدوام الرسمي

تشهد الدولة العراقية حالة من الطقس القارس الذي يضرب الكثير من البلاد، فيما أنها تشهد حالة من انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، ناهيك عن تجمع الثلوج وموجة البرد الشديدة، بالإضافة إلى الأجواء الاستثنائية التي تمر من الدولة، حتى أن بعض المحافظات قاموا بتعليق الدوام الرسمي عن العديد من الجهات المختلفة وكذلك الدوام المدرسي، نظير الحفاظ على أرواح المواطنين بشكل كبير، فضلاً عن أن ذلك يأتي من حالة الجو الغير مألوفة.

استمرار هطول الأمطار الشديدة على البلاد

وكشفت هيئة الأنواء الجوية، عن استمرار الموجة القطبية الشديدة من البرودة، التي بدأت من أول الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى تراجع في درجات الحرارة حتى وصلت إلى الصفر المئوي، فضلاً عن أن الكثير من المحافظات تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع تجمع الثلوج الكثيفة على المرتفعات التي تُصيب الكثير بالأذى، حتى أن أبرز المحافظات المتضررة من ذلك تكون أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة داخل إقليم كوردستان.

تجمع ثلوج وصقيع على العديد من المحافظات العراقية

وتتوقع الهيئة بتشكيل ضباط وإنجاد أرضي أو صقيع داخل المناطق الواسعة بالدولة العراقية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى صفر مئوي بوسط وجنوب البلاد في الصباح والمساء، مما وصلت إلى مستويات المتدنية الشديدة على سفوح وقمم الجبال، مما تشهد جفاف جوي ملحوظ، وعليه يجب الحذر على جميع المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلأ للضرورة القصوى، لكي لا يُصابوا بأذى وخاصة من لديهم أبناء أو كبار السن.