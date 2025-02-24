كــلـه عن بـعد :: رابط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني OpenAccountRemotely من الموقع الرسـمي بيســر

فتح حساب بنك أمدرمان الوطني هو أحد البنوك الرائدة في السودان، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، يسعى البنك إلى تسهيل الخدمات المالية لعملائه من خلال توفير إمكانية فتح الحسابات بسهولة، سواء عبر الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت من خلال خدماته الرقمية المتطورة.

فتح حساب اوكاش اونلاين

يتيح فتح الحساب في بنك أمدرمان الوطني للأفراد فرصة الاستفادة من مزايا متعددة، مثل سهولة إدارة الأموال، وإجراء المعاملات المصرفية بأمان، والوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني.، لفتح حساب في بنك أمدرمان الوطني، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمره عن 18 عام

بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري المفعول.

صورتان شخصيتان حديثتان.

إثبات سكن أو إقامة.

إيداع حد أدنى لفتح الحساب، والذي يحدد من قبل البنك.

في حال كان المتقدم موظف، قد يطلب تقديم خطاب موافقة من جهة العمل.

إذا كان المتقدم يرغب في فتح حساب لشركة، يجب تقديم شهادة تسجيل الشركة واللوائح الداخلية.

فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

يمكنك فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الإنترنت بسهولة مثل حساب بنك الخرطوم من خلال خدمة “فتح الحساب عن بعد”، تتيح لك هذه الخدمة تقديم طلب فتح حساب إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع.