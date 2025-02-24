بأعلى جودة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025 العرب سات عالم الحيوان

نالت قناة ناشيونال جيوغرافيك على إعجاب ملايين من المتابعين بمختلف دول العالم، فيما أن القناة أصبحت الأكثر مشاهدة من بين القنوات الفضائية الأخرى، بما تقدمه من أفلام واقعية أكثر من رائعة، نظير نقلها إلى حياة الحيوانات البرية والبحرية، وغير ذلك من المحتوى الأخر الأكثر جاذبية، فيما يمكنك معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

ولكي تُتابع أروع ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة، فعليك استقبالها وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي الأخر للقناة “النايل سات”.

تردد يكون “11411”.

بينما معامل الترميز للقناة “30000”.

استقطابها فهو “أفقي”.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “⅚”.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العرب سات

وحتى يسهل قيامك بالتعرف على التردد الأخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات، فعليك اتباع المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي “العرب سات”.

تردد القناة يكون “11804”.

بينما معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطاب القناة “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي 2025

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-