رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار لعام 2025.. احــجز اليــوم خلال رابط Fcms cbl gov ly

يعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لحجز العملة الأجنبية للأفراد، بحد أقصى 4000 دولار أمريكي سنوي لكل فرد تتيح هذه المنصة للمواطنين الليبيين فرصة الحصول على العملة الأجنبية بطريقة منظمة وآمنة، دون الحاجة للجوء إلى السوق السوداء، يفتح باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية في مواعيد محددة يعلن عنها المصرف دوري

رابط منظومة حجز الدولار 4000

للاستفادة من خدمة حجز العملة الأجنبية التي يقدمها مصرف ليبيا المركزي، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومقيم داخل ليبيا بشكل دائم. امتلاك حساب مصرفي جاري نشط في أحد البنوك الليبية. ألا يتجاوز المبلغ المطلوب حجزه 4000 دولار أمريكي سنويًا. يجب أن يكون حجز العملة الأجنبية لأغراض شخصية مشروعة، مثل السفر، الدراسة، أو العلاج في الخارج. تقديم صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية. شهادة راتب أو مستند يثبت مصدر الدخل، خاصة إذا كان الحجز لأغراض السفر أو العلاج. إثبات سبب طلب العملة، مثل تذكرة سفر أو مستندات طبية. كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لإثبات النشاط المالي.

مصرف ليبيا المركزي

أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة إلكترونية لتسهيل حجز العملة الأجنبية للأفراد، لإتمام عملية حجز العملة الأجنبية، يرجى اتباع الخطوات التالية: