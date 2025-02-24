المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس.. أحداث أكثر إثارة وتشويقًا الان

ينتظر شريحة كبيرة من المتابعين موعد انطلاق الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182، حيث إن هذه الحلقة تضمن الكثير من الأحداث تشويقًا وإثارة، خاصة بعد عرض الإعلانات المروجة لها، بالإضافة إلى أن الموقع السادس من أكثر المواسم حماسية على الإطلاق، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بإذاعة المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس خلال السطور التالية.

المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس

زادت الأحداث أكثر اشتعالاً في الحلقة 181 من مسلسل المؤسس عثمان، وأصبح الجميع في حالة الترقب لمتابعة المؤسس عثمان الحلقة 182 التي سيتم إذاعتها يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، نظير أن تُعاد الحلقة مترجمة للغة العربية يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حتى يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدتها دون توقف، كما يتم عرضها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة الفجر الجزائرية المؤسس عثمان

يمكن متابعة الحلقة 182 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا لترددها الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

ترددها يكون 10796.

فيما ان استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة ATV التركية المؤسس عثمان

ويمكن متابعة الحلقة 182 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، على قناة ATV التركية، وفقًا للبيانات التالية:-