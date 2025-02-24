زيادة رواتب المتقاعدين 100.000 دينار بمناسبة شهر رمضان لكافة المستفيدين..وزارة المالية العراقية تكشف حقيقة؟

وزارة المالية العراقية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين العراقيين حيث يمكن الاطلاع على راتب التقاعد بشكل مستمر في كل شهر لضمان التعرف على قيمة راتب التقاعد في العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق كما سوف نوضح من خلال تعليقات الوزارة عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في الدولة بمقدار مبلغ 100.000 دينار عراقي بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 2025.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

وضحت وزارة المالية العراقية بأن خبر زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمقدار 100.000 دينار احتفاء بمناسبة شهر رمضان ليس له أي أساس من الصحة بل هو مجرد أشاعة منتشرة فقط وليست حقيقة لذلك ليس هناك أي أخبار جديدة عن زيادة مائة ألف دينار عراقي وفي حالة صدور قرار بشأن زيادة رواتب المتقاعدين من مجلس الوزراء سوف يتم الإعلان عنه في المواقع الرسمية بالدولة.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

هناك عدد كبير من المتقاعدين العراقيين الذين يرغبوا التعرف على راتب التقاعد في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك إليكم طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي كما يلي بكل سهولة كالآتي: