«تم يا زول».. أسهل الخطوات والشروط لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 اونلاين في دقايق معدودة

يعد بنك الخرطوم أحد أعرق البنوك السودانية التي توفر خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وإذا كنت ترغب في فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم، فإليك كل ما تحتاج معرفته من خطوات وشروط لضمان نجاح عملية فتح الحساب بسهولة ودون أي تعقيدات.

أنواع الحسابات المتاحة في بنك الخرطوم

قبل فتح الحساب، من المهم معرفة أنواع الحسابات المتاحة، والتي تشمل:

الحساب الجاري، مناسب للأفراد والشركات ويوفر تسهيلات مثل دفتر الشيكات والبطاقات المصرفية. حساب التوفير يتيح لك ادخار الأموال مع الحصول على أرباح تنافسية. الحساب الاستثماري، مصمم لمن يرغب في استثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توفر بعض الشروط الأساسية، وهي:

الهوية الوطنية، يجب تقديم بطاقة شخصية سارية للمواطنين أو جواز سفر للمقيمين والأجانب.

إثبات سكن، مثل فاتورة كهرباء أو مياه حديثة أو عقد إيجار.

الحد الأدنى للإيداع، يختلف الحد الأدنى وفقًا لنوع الحساب، لذا يفضل الاستفسار من البنك مباشرة.

صورة شخصية حديثة مطلوبة لبعض أنواع الحسابات.

خطوات فتح الحساب بالتفصيل