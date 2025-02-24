اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24-2-2025

اسعار الدولار والعملات الأجنبية هي أكثر ما يتم البحث عنه بشكل يومي من قبل العديد من المواطنين، وذلك لأن الأسعار كل يوم تشهد تغييرات كبيرة، حيث أكثر العملات التي يتم البحث عنها بشكل يومي الدولار، اليورو، الريال السعودي، الدينار الكويتى، الدرهم الإماراتي، حيث تعتبر هذه العملات مرجعًا كبير في سوق الفوركس، وأكثر أيضًا ما يتم تداول في السوق المصري هي عملات الدول العربية.

اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

يختلف سعر كل عملة من العملات الأجنبية عن غيرها، وهذه الأسعار وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي:

وصل سعر الدولار اليوم إلى 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر اليورو الأوروبى اليوم للشراء 52.78 جنيه، وسعر البيع 53.17 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.78 جنيه للشراء، وسعر البيع 64.17 جنيه.

وسعر الدينار الكويتى اليوم سجل 162.88 جنيه للشراء، 164.00 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى في حالة الشراء 13.42 جنيه للشراء، بينما في حالة البيع سجل 13.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم حوالي 13.74 جنيه للشراء، بينما في حالة البيع سجل 13.78 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم سجل في البنوك المصرية 12.82 جنيه للشراء، بينما في حالة البيع سجل 13.88 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية اليوم

من الجدير بالذكر أن أسعار العملات الآسيوية تهم شريحة كبيرة من الأشخاص، لذلك سنوضح أسعارها على النحو التالي: