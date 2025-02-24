عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة يشهد استقرار نسبي وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي، حيث كما نعلم أن المستثمرين و المستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب واحد من أشهر المعادن النفيسة التي يتابعها المواطنين بشكل يومي، وذلك لأن الذهب يتأثر كل يوم بمجموعة من العوامل المحلية الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 24 فبراير 2025

تتفاوت أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث أن جميع الأعيرة تشهد الفترة الماضية تحرك طفيف:

وصل عيار 24 في حالة البيع إلى 4737.25 جنيه، بينما في حالة الشراء سجل 4708.5 جنيه.

عيار 22 وصل إلى 4342.5 جنيه للبيع و4316.25 جنيه للشراء.

بينما عيار 21 (الأكثر انتشارًا في مصر) استقر اليوم عند 4145 جنيه للبيع و4120 جنيه للشراء.

بلغ عيار 18 للبيع 3552.75 جنيه، بينما في حالة الشراء سجل 3531.75 جنيه.سعر الذهب

وبلغ سعر عيار 14 للبيع 2763.25 جنيه، للشراء 2746.75 جنيه.

عيار 12 وصل إلى 2368.5 جنيه للبيع و2354.25 جنيه للشراء.

عيار 9 بلغ 1776.5 جنيه للبيع و1765.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب وصل إلى 33160 جنيه للبيع و32960 جنيه للشراء.

عوامل تؤثر على سعر الذهب العالمي

يتأثر سعر الذهب اليوم بعدة عوامل من بينها الآتي:

سعر الدولار: يتأثر سعر الذهب بسعر الدولار، حيث كلما ارتفع الدولار انخفض سعر الذهب والعكس صحيح.

سعر الذهب العالمي: تؤثر تحركات الذهب على الأسواق الدولية بشكل مباشر سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

العرض والطلب: زيادة الإقبال على شراء الذهب يتسبب في ارتفاع سعره.

السياسات النقدية للبنك المركزي: الفائدة التي يقوم البنك بتطبيقها تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

شهد الذهب اليوم استقرار نسبي في الأسواق، لذلك يترقب المستثمرين أي استقرار نسبي من أجل الشراء، بالإضافة إلى ينصح الخبراء بمتابعة التحديثات الجديدة في الأسعار كل يوم لتحديد أنسب الأسعار.