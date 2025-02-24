هل تشمل المكرمة الملكية الموظفين المتقاعدين؟ .. الموارد البشرية تجيب

هل تشمل المكرمة الملكية الموظفين المتقاعدين؟ من أكثر الأسئلة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، فأوضحت وزارة الموارد البشرية ووزارة التقاعد السعودية، بان المكرمة الملكية تابعة فقط لبرنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور، وأشارت بان في حالة وجود أي أخبار تخص المكرمة الملكية سوف يتم على الفور الإعلان عنها من خلال وزارة الموارد البشرية

هل تشمل المكرمة الملكية الموظفين المتقاعدين؟

هل تشمل المكرمة الملكية الموظفين المتقاعدين؟ أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بان المكرمة الملكية تابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور فقط، وأنها لا تخص موظفي التقاعد أو وزارة التقاعد على الإطلاق، كما أشارت أيضا الجهات المختصة بأنه لم يتم تداول أي أخبار مؤكدة حتى الآن حول شمول المكرمة الملكية أو عودتها مرة أخرى بداخل المملكة العربية السعودية على الإطلاق، وفي حالة ظهور أي قرارات جديدة تشمل المكرمة الملكية سوف يتم تحديدها والإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على الفور.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

قد أوضحت وزارة التقاعد والتأمينات الاجتماعية معًا بان موعد صرف الرواتب لهذا الشهر سوف يكون في بداية الشهر الميلادي، والذي أيضا يتوافق مع بداية الشهر الهجري وهو أول أيام شهر رمضان، وعلى أن يتم إيداع المبالغ المالية المخصصة من وزارة التابعة في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وهذا الأمر سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام على كحد أقصى حتى يتم الانتهاء الفوري من الإيداع وصرف كافة المبالغ المالية المخصصة لجميع المواطنين السعوديين.