بشرى سارة للجميع .. إيداع 6 رواتب للسعوديين قبل رمضان للموظفين والمتقاعدين 1446

قد أوضحت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بزف بشرى سارة لجميع المواطنين، وذلك على أن يتم إيداع 6 رواتب للسعوديين قبل رمضان، وقد أوضحت الجهات المختصة على أن يتم صرف هذه الرواتب حتى يوم 1 من رمضان، واشارات أيضا بان هذا الأمر مؤكد لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، فيجب عليهم إتباع المواقع الموثقة من اجل تحديد المواعيد الخاصة بالايداع.

إيداع 6 رواتب للسعوديين قبل رمضان

أشارت الجهات المختصة في المملكة العربية عن إيداع 6 رواتب للسعوديين قبل رمضان، وأوضحت على أن يستمر هذا الإيداع من اليوم الخامس والعشرون لهذا الشهر وحتى اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، وعلى أن تبدءا أو رواتب الإيداع وهو راتب الدعم السكني والذي سوف يكون في اليوم الخامس والعشرون، وعلى أن يليه بعد ذلك راتب التأهيل الشامل، والذي يكون في يومي السادس والعشرون والسابع والعشرون، وبعد ذلك يتم صرف رواتب المعاشات في اليوم السابع والعشرون والثامن والعشرون.

وعلى أن يتم استقبال معاش الضمان الاجتماعي لشهر مارس في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى انه أيضا سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين مع التأمينات الاجتماعية في اليوم الأول أيضا من شهر مارس، وهذا الأمر قد جاء من اجل توحيد صرف المعاشات وتسهيل الإجراءات على كافة المواطنين بالمملكة.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس

قد أوضحت الجهات المختصة بتوحيد صرف المعاشات مع صرف التأمينات الاجتماعية وعلى أن يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، والذي سوف يساعد بشكل كبير جميع المواطنين في توافر كافة الاحتياجات الخاصة بهم، وهذا الأمر من خلال زيادة المبالغ الشهرية الخاصة بهم، بدون أن يتم صرف المعاشات فقط في اليوم الخامس والعشرون، وصرف التأمينات فقط في اليوم الأول الميلادي، لهذا الأمر أشارت الجهات المختصة بهذا القرار الجديد