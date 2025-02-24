رواتب مجزية وعالية لهؤلاء المؤهلات .. وظائف خالية في الأمارات 2025 “أعرفها حالًا”

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توافر العديد من الوظائف الخالية في الأمارات والتي قد تصل إلى مليون و300 الف جنية مصري، وذلك مع توافر العديد من المزايا المختلفة التي سوف يحصل عليها العامل، بالإضافة إلى مدة التقاعد التي سوف تسهل العديد من الإجراءات على المواطنين بداخل دولة الأمارات، بالإضافة إلى انه يمكنكم الاستعلام عن جميع هذه الوظائف من خلال الموقع الالكتروني.

وظائف خالية في الأمارات

قد أوضحت وزارة العمل المصرية، عن توافر العديد من الوظائف الخالية في الأمارات والتي لا تتوافر بسهولة بين الوقت والأخر، وقد أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة كبيرة من المزايا التي تجذب العديد من المواطنين لها بشكل كبير، حيث أن أول ميزة هي الرواتب والتي قد تصل إلى 95 الف درهم شهري، والذي يتقارب إلى ما يصل إلى مليون و 300 الف جنية مصري، بالإضافة إلى انه قد أكدت الوزارة عن تقديم الموظفين لجميع الشروط والضوابط المطلوبة بالشكل الصحيح.

التخصصات المطلوبة في وظائف الأمارات

قد أوضحت وزارة العمل المصرية، عن العديد من التخصصات المطلوبة في وظائف الأمارات، وأشارت على أن يتم توافرها بشكل مسبق قبل البدء في العمل، وقد تشمل هذه التخصصات الأتي وهي: