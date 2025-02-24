محمد بن سلمان يكشف عن لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة بالسعودية 1446

قد تمت الموافقة من قبل الامير محمد بن سلمان ولي العهد، عن لائحة نظام الأحوال الشخصية، وأشار بأنها سوف تضمن أكثر من 41 مادة جديدة، ومن المقرر أن يتم العمل بها منذ بداية الأسبوع الجاري، وعلى أن يتم تطبيقها في جميع القرارات التي تشمل الأحوال الشخصية بداخل المملكة العربية السعودية، وأشارت ولي العهد، على العديد من القرارات المختلفة التي سوف يتم توضيحها من خلال وزير العدل السعودي.

لائحة نظام الأحوال الشخصية

أكد ولي العهد السعودي عن موافقته مؤخرًا عن لائحة نظام الأحوال الشخصية، والذي سوف يساعد في العديد من الاقرارات الجديدة بداخل المملكة العربية السعودية، كما أيضا قد أشار وزير العدل السعودي في توضيح العديد من القرارات المختلفة التي من خلالها سوف يتم أثبات العقود التي تشمل هيئة الأحوال الشخصية على الإطلاق، بالإضافة إلى انه في حالة أثبات العقد الذي ابرم بدون أن يتم الحصول عليه من خلال الجهات المختصة، سوف يتم بالفعل رفع القضايا المحددة له إلى أن يتم اقتضاء الأمر على الفور من خلال وزارة العدل.

توثيق عقود الزواج لغير المسلمين في المملكة

قد أوضح ولي العهد السعودي بان اللائحة التنفيذية الجديدة قد شملت العديد من الوثيقات التي سوف يتم إتباعها بشكل رسمي في جميع أنواع توثيق عقود الزواج الجديدة في المملكة، وقد أوضح بان في حالة توثيق عقد زواج لغير المسلمين سوف تحمي حقوق الزوجة في طلب فسخ العقد بالإضافة إلى انه يمكن على الفور أن تحصل الزوجة على الحضانة في حالة لم يتم الطفل عمر عامين كاملين، بالإضافة إلى انه قد أوضح بأنه سوف يتم مراعاة جميع القرارات التابعة لوزارة العدل بشكل متداول مع النظام الجديد وذلك مع الانتباه لجميع المتغيرات المتواجدة في الواقع.