الاستعلام عن نتيجة قرعة مسكن 2025 للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي “هنـــــــــــا”

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن نشر نتيجة قرعة مسكن 2025، وأشارت بأنها سوف تشمل العديد من أسماء الفائزين بالفعل بها، بالإضافة إلى أنها أيضا طرحت العديد من الوحدات السكنية والمشروعات المتغيرة التي تم الإعلان عنها قبل شهور سابقة، بالإضافة أنها في العديد من الأماكن المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية، مما أدي إلى التنافس لها بشكل كبير وسرعة الحصول عليها من خلال كافة الطرق المحددة.

نتيجة قرعة مسكن 2025

يتساءل العديد عن نتيجة قرعة مسكن 2025، والتي تعتبر من أهم عمليات البحث في الوقت الحالي، فقد أوضحت الجهات المختصة عن نتيجة القرعة والتي قد تمت من خلال إرسال رسالة نصية للفائز عبر الهاتف الخاص به، وقد أوضحت أيضا الجهات المختصة بان النتيجة قد شملت كل من جنه مصر، والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وعلى أن يتم الإعلان الثاني في النتيجة عن جميع الفائزين في اليوم السادس والعشرون من هذا الشهر، وذلك من اجل الوصول إلى موعد القرعة الجديد والخاص بالأراضي في الحي الخامس والحي السادس للأراضي المتوسطة.

أسماء الفائزين جنة مصر القاهرة الجديدة

أوضحت الجهات المختصة بأنه قد تنافس بالفعل عدد كبير من المواطنين المصرين والذي قد تخطي عددهم إلى 53 الف شخص، وعلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم طرها أكثر من 500 الف وحدة سكنية، فأشارت الوزارة، عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الخاصة بالفائزين من خلال الأتي وهو: