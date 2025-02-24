رسميًا .. الآن بداية إيداع صرف الدعم السكني لشهر فبراير الجاري 2025

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين والمستفيدين في المملكة عن موعد صرف الدعم السكني، والذي قد يشمل بالفعل العديد من الباقات المختلفة، فأشارت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بان موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير الجاري، وأوضحت وزارة الإسكان والقرى السعودية بان الدعم سوف يكون في اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر الجاري.

موعد صرف الدعم السكني

ارتفعت بالفعل معدلات البحث في الفترة الأخيرة بشكل كبير عن موعد صرف الدعم السكني، والذي يعد من أهم البرامج المتواجدة في الوقت الحالي بداخل المملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الجهات المختصة على أن يتم صرف الدعم في اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر الميلادي، وذلك لجميع المستفيدين بالفعل في الدعم، وأوضحت الجهات المختصة في حالة خروج احد المستفيدين من الدعم أو وفاته فسوف يتم إيقاف الدعم الشهري المخصص له على الفور.

شروط الحصول على الدعم السكني

قد أوضحت وزارة الإسكان والقرى في المملكة العربية السعودية عن العديد من شروط الحصول على الدعم السكني، وأوضحت بان في حالة، توافر هذه الشروط المطلوبة سوف يتم إيداع المبالغ الشهري في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين على الفور، وقد تشمل هذه الشروط الأتي وهي: