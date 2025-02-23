Now Online رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين والشروط عبر bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، مع التطور التكنولوجيا في الخدمات المصرفية أصبح فتح الحسابات البنكية أسهل وأسرع ومن ضمن البنوك التي تقدم تلك الخدمة هو بنك الخرطوم الذي يعد أعرق وأهم البنوك في السودان والتي تعمل على تقديم خدمات متميزة لعملائها وفقط باستخدام الرقم الوطني، وفي المقال التالي سوف نتعرف سويا على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني والشروط المطلوبة.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين هو خدمة مصرفية تتيح للأفراد فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى زيارة الفروع فقط باستخدام الرقم الوطني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يجب على العميل في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق بنك الخرطوم.

من خلال الصفحة الرئيسية اختر خدمة فتح حساب أو فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني التي تظهر ضمن الخيارات المتاحة.

ثم ستحتاج إلى ملء استمارة إلكترونية تتطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل والعنوان والرقم الوطني وغيره.

ثم ارفاق الوثائق المطلوبة.

بعد إدخال البيانات وإرفاق المستندات أكد موافقتك على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على إرسال الطلب.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم

لضمان فتح حساب بنكي بسهولة، هناك بعض الشروط التي يجب على العملاء الالتزام بها: