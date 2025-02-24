درجات الفصل الدراسي الأول:: استعلم عن نتائج الطلاب سلطنة عمان بالرقم المدني عبر البوابة التعليمية home.moe.gov.om حال الاعلان

مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في عمان إلى معرفة نتائج الطلاب سلطنة عمان بسهولة ودقة، وحرصا على توفير الخدمات الإلكترونية، أتاحت وزارة التعليم العمانية إمكانية الاطلاع على النتائج عبر منصات إلكترونية متعددة، مما يسهل عملية الحصول على الدرجات دون الحاجة إلى زيارة المدارس، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

نتائج الطلاب سلطنة عمان

تعتبر الطرق الإلكترونية وسيلة سهلة وسريعة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة الأداء الدراسي بمرونة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تسهيل العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التحقق من نتائج الطلاب سلطنة عمان باستخدام الموقع الرسمي لوزارة التعليم العمانية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة التعليمية العمانية عبر الموقع الرسمي. التوجه إلى قسم خدمات الطلاب من القائمة الرئيسية. اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج. إدخال اسم الطالب والبيانات المطلوبة بدقة. تحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي المطلوب. النقر على عرض النتيجة لظهور تفاصيل الدرجات مباشرة. يمكن طباعة النتيجة عبر الضغط على طباعة.

تطبيق ولي الأمر

وفرت وزارة التعليم أيضا إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ولي الأمر، وهو تطبيق مخصص للهواتف الذكية يتيح الوصول إلى المعلومات الدراسية بسهولة، ولاستخدامه، يمكن اتباع الخطوات التالية: