“فعل يا زول“.. استمرار فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين والشروط عبر bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل التعاملات المصرفية على المواطنين في السودان قام بنك الخرطوم بالاعلان بشكل رسمي عن إمكانية فتح حسابات بنكية باستخدام الرقم الوطني بشكل كامل عبر الإنترنت، هذه الخدمة الحديثة ستوفر على العملاء الوقت والجهد حيث يمكنهم فتح الحسابات بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويا على خطوات فتح الحساب والشروط اللازمة فتابعوا.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

يجب أن يكون لدى العميل رقم وطني ساري المفعول حيث يتم استخدامه في تفعيل بيانات الحساب.

كما يجب على العميل تقديم بريد إلكتروني فعال حيث سيتم إرسال إشعارات وتحديثات مهمة حول حسابه.

كما يتعين على العميل قبول شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية.

كما لابد أن يكون عمر العميل اكبر من 18 عام ولديه جنسية سودانية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني