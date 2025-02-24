“نشط حسابك الآن يا زول” رابط استمارة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين ..  تفعيل حساب اوكاش بــدون مصــاريــفonb-sd.com

فتح حساب بنك امدرمان 2025 من الأشياء الهامة التي يبحث عنها السودانيين، في ظل التطور الرقمي المتسارع يسعى بنك أمدرمان الوطني إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائه، في عام 2025 أطلق البنك خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت مما يتيح للعملاء إمكانية إنشاء حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع، بالإضافة إلى ذلك يوفر البنك تطبيق أوكاش لتسهيل التعاملات المالية عبر الهواتف الذكية.

فتح حساب بنك امدرمان 2025

قم باتباع تلك الخطوات لفتح حساب عبر الموقع الرسمي لبنك أمدرمان الوطني، وتلك الخطوات هي:

قم زيارة الموقع الرسمي لبنك امدرمان.

قم بإنشاء حساب جديد بإدخال بريدك الإلكتروني واختيار اللغة المفضلة.

املأ الحقول المطلوبة بالمعلومات الشخصية الصحيحة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة، مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وإثبات السكن.

بعد التأكد من صحة البيانات، انقر على زر الإرسال.

بعد مراجعة الطلب ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني تحتوي على رقم الطلب وتوجيهات للحضور إلى الفرع الذي اخترته لتوقيع المستندات واستلام رقم الحساب.

فتح حساب عبر تطبيق أوكاش

قم بتحميل تطبيق أوكاش من متجر التطبيقات المناسب لهاتفك الذكي.

افتح التطبيق واتبع التعليمات لإنشاء حساب جديد باستخدام رقم هاتفك المحمول.

أدخل معلوماتك الشخصية بدقة، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان.

ارفع صورة واضحة من هويتك الوطنية أو جواز سفرك، بالإضافة إلى إثبات السكن.

قد يطلب منك إيداع مبلغ مبدئي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

بعد مراجعة وتأكيد بياناتك سيتم تفعيل حسابك ويمكنك البدء في استخدام الخدمات المصرفية المتاحة عبر التطبيق.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب