“تطبيق ولي الأمر” استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2025 عبر وزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om

منال عادل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“تطبيق ولي الأمر” استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2025 عبر وزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om
"تطبيق ولي الأمر" استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2025 عبر وزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب 2025، حرصت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على توفير تجربة سلسة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج فقد أتاحت الوزارة وسائل إلكترونية متطورة يمكن من خلالها استخراج النتائج بكل سهولة ويسر.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2025

البوابة التعليمية هي المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الدراسية باتباع الخطوات الموضحة

الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ولي الأمر

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيق ولي الأمر الى جانب البوابة التعليمية لتسهيل متابعة أداء الطلاب حيث يتيح التطبيق سهولة الإطلاع على النتائج والإشعارات لذلك قم بتنزيل التطبيق للاستفادة وذلك عبر الخطوات التالية:

  • قم بتثبيت التطبيق من متجر جوجل أو بلاي ستور.
  • وبعدها تسجيل الدخول.
  • من ثم إختيار إسم الطالب.
  • في النهاية الضغط على عرض النتيجة.

مزايا استخدام البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر

يوجد عدة مزايا سوف تحصل عليها عند الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2025 عبر الموقع الرسمي وتطبيق ولي الأمر، ومن تلك المميزات:

  • الحصول على النتائج دون الحاجة لزيارة المدرسة.
  • تحديث البيانات بانتظام.
  • متابعة أداء الطالب والتواصل مع المدرسة.

هذه الخطوات تعكس جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات التعليمية.

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منال عادل

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