حافظ على أموالك الخاصة وضعهم في بنك الخرطوم بكل سهولة وبدون مجهود تعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

بات الحصول على حساب مصرفي أسهل من أي وقت مضى، حيث أصبح بنك الخرطوم واحدًا من أهم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية متطورة في السودان، ومن بين أبرز هذه الخدمات، إمكانية فتح حساب بنكي إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، هذه الميزة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، لكنها تتطلب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، لذا، في هذا المقال سنوضح لك خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025، مع ذكر الشروط والمتطلبات الأساسية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

لإنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

زيارة الموقع الرسمي للبنك من خلال الرابط المخصص.

اختيار اللغة التي تفضلها، سواء العربية أو الإنجليزية.

النقر على خيار “فتح حساب جديد” في القائمة الرئيسية.

تحديد نوع الحساب الذي ترغب في إنشائه، سواء كان جاريًا أو توفيرًا.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، الرقم الوطني، والبريد الإلكتروني.

رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF، وتشمل:

نسخة سارية من الهوية الوطنية (للمقيمين داخل السودان).

جواز سفر ساري (للمغتربين خارج البلاد).

إرسال الطلب والانتظار حتى تتم معالجة البيانات والموافقة على فتح الحساب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

لضمان نجاح طلب فتح الحساب، يجب أن تتوفر الشروط التالية: