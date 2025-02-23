“NOW“.. فتح حساب بنك الخرطوم للمقيمين والمغتربين اونلاين بالرقم الوطني حسب الشروط

فتح حساب بنك الخرطوم، يعد بنك الخرطوم من البنوك الرائدة في السودان حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات الأفراد واحد هذه الخدمات المميزة التي يقدمها البنك هي فتح حسابات مصرفية باستخدام الرقم الوطني، هذه الخدمة الحديثة تهدف إلى تسهيل عملية فتح الحسابات البنكية للأفراد مما يساهم في تسهيل العمليات المصرفية، تابعوا معي هذا المقال لمعرفة خطوات فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني، مع توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة لإتمام هذه العملية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم الرقم الوطني

أول خطوة في عملية فتح الحساب هي فتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد الدخول للموقع يجب تحديد اللغة المناسبة لك.

بعد ذلك سوف يطلب منك ملء استمارة فتح الحساب والتي تتضمن معلوماتك الشخصية مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها.

كما لابد من إرفاق مستندات إضافية مثل صورة من بطاقة الرقم الوطني وصورة شخصية.

بعد ذلك يجب اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه حساب جاري أو حساب توفير.

بعد ارسال الطلب سوف يقوم البنك بمراجعة الطلب والرد على البريد الالكتروني.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني