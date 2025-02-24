من أفضل قنوات الوطن العربي للأطفال استقبل الإن تردد قناة كراميش 2025 للأطفال وقومي بتسلية أطفالك

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال في الوطن العربي، بفضل برامجها وأغانيها المميزة، أصبحت القناة واحدة من الخيارات المفضلة لدى العديد من الأسر، وتعمل القناة على تقديم الأناشيد والبرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه، مما يساعد في تربية الأطفال تربية صحيحة، لذا، يسأل الكثير من الأهالي عن تردد قناة كراميش 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وكيفية تثبيتها بسهولة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة كراميش 2025

لاستقبال تردد قناة كراميش يجب اتباع الخطوات الاتية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة: عالية

تردد قناة كراميش 2025 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية

كيفية تثبيت قناة كراميش 2025 على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة كراميش 2025 على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال باستخدام زر OK من جهاز التحكم.

اختر البحث اليدوي من الخيارات المتاحة.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط القناة عليه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد التي تم ذكرها أعلاه، مثل: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث أو Scan وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بمجرد أن تظهر القناة، اضغط على زر OK من الريموت لحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

أشهر المنشدين في قناة كراميش

قناة كراميش تضم مجموعة رائعة من المنشدين الذين قدموا العديد من الأناشيد التي حققت نجاحًا كبيرًا في عالم الأطفال. إليك قائمة بأشهر المنشدين في قناة كراميش: