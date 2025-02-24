احصل الآن على وصفات رمضان “تردد قناة سي بي سفرة 2025” .. نزلها الآن بكل سهولة

استمتعي الآن بالعديد من الوصفات الجديدة والمتميزة من خلال الحصول على تردد قناة سي بي سي سفرة الجديدة، وشاهدي أفضل البرامج الجديدة والمختصة في عمل أفضل الأكلات السريعة، وجميع الوصفات الرمضانية التي لا مثيل لها على الإطلاق، بالإضافة إلى أن القناة تقوم بعرض وإعادة جميع البرامج على مدار اليوم، من اجل المشاهدة في جميع الأوقات التي تتناسب مع كافة المشاهدين

تردد قناة سي بي سفرة

احصلي الآن على تردد قناة سي بي سفرة الآن، واستمتعي بالعديد من الوصفات الرمضانية المختلفة، التي لا مثيل له على الإطلاق، كما أيضا تقوم القناة بعرض العديد من أنواع الطبخ المختلفة لأكثر من بلد وبأكثر من طريقة، وذلك لتوافر عدة برامج مختلفة يتم أذاعتها على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، وقد يشمل التردد في الأتي وهو:

تردد القناة: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سي بي سفرة على العرب سات

يمكن الآن أيضا وبكل سهولة، أن تقومون بتحميل القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال الحصول على كافة البيانات التي تسهل تحميل القناة على التلفاز الخاص بكم، وهذا الأمر بدون الحاجة إلى الفني أو المختصين في المجال، فقد يتم تحميل القناة على التلفاز في حالة توافر البيانات الخاصة بها، وقد تشمل هذه البيانات في الأتي وهي، ومن أهم هذه البيانات هي الأتي: