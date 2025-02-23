متى صرف الضمان الاجتماعي؟ .. ما حقيقة تبكيره بمناسبة شهر رمضان 1446

متى موعد الضمان الاجتماعي المطور؟ يتساءل العديد من المواطنين عن موعد إيداع الدعم للمستفيدين بالفعل من الضمان الاجتماعي في رمضان، فأوضحت الجهات المختصة بان إيداع الدعم سوف يكون في الأيام المحددة له من كل شهر ميلادي وعلى أن يتم في اليوم الأول أو اليوم الثاني، وما يتم تداوله حول تبكير صرف الدعم لا يوجد له أي حقيقة على الإطلاق، ولا يوجد له صحة من الجهات المختصة.

متى صرف الضمان الاجتماعي؟

بدأت التساؤلات الآن عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، فقد أوضحت الجهات المختصة بان صرف الدعم سوف يكون في اليوم الأول والثاني من كل شهر ميلادي، وفى حالة توافق هذا اليوم مع إجازة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع المطولة، سوف يتم تبكير موعد صرف الدعم لجميع المواطنين من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم، وعلى أن يتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال المواقع الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من شروط الضمان الاجتماعي المطور التي يجب أن يتم توافرها بشكل مسبق، من اجل الحصول على المبالغ المالية المخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أوضحت الوزارة بان في حالة عدم تواجد هذه الشروط، سوف يتم استبعاد المواطن من التقديم، وقد تتمثل في الأتي وهي: