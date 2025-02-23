خطوات الاستعلام عن النتائج من نظام نور وتقديم تظلم في الدرجات “هنــــــــــا”

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، وأشارت وزارة التعليم السعودية بالرد الحاسم حول الاستعلام عن النتائج من نظام نور، من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات التي يجب أن يتم فعلها، كما أشارت الوزارة، بأنه يجب على الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال المواقع المخصصة فقط، وما هو غير ذلك لا يجب أن يتم اعتماده بشكل رسمي.

الاستعلام عن النتائج من نظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودي بأنها تم بالفعل من انتهاء الاختبارات في الخميس السابق والذي كان يوفق العشرون من شهر فبراير لعام 2025، وأوضحت أيضا بان بدأت عمليات التصحيح في جميع الإدارات التعليمية المختلفة بداخل المملكة العربية السعودية، وان في حالة اعتماد النتيجة بشكل رسمي سوف يتم الإعلان عنها بشكل مسبق من خلال الجهات المختصة، وعلى أن يتم الاستعلام عنها من خلال الأتي وهو:

الدخول إلى بوابة نظام نور الالكترونية.

النقر على تسجيل الدخول.

يجب أن يتم التأكد من كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

يجب بعد ذلك اختيار قسم النتائج.

سوف يتم ظهور النتيجة على الفور في ذات القسم بعد أن يتم اعتمادها

كيفية تغير كلمة السر في نظام نور

يتسال العديد من الطالب والطالبات عن كيفية تغير كلمة السر من خلال نظام نور، فقد أوضحت الجهات المختصة بأنه يمكن أن يتم تغير كلمة السر في حالة نسيانها أو فقدانها أو تلاعب احد غريب في الحساب الخاص بالطالب، فأوضحت الجهات المختصة بان هذا التغير يشمل عدة نقاط أساسية ومنها: